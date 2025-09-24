Ballia News: स्कूल जा रही 11वीं की छात्रा के साथ नाबालिग चाचा ने किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

Ballia News: बलिया जिले के गड़वार क्षेत्र में स्कूल जा रही 11वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ उसी के स्कूल के 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने कथित रूप से बलात्कार किया। आरोपी रिश्ते में किशोरी का चाचा और पड़ोसी है। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि गड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली, 11वीं कक्षा की 16 वर्षीय छात्रा गत 22 सितंबर को रतसड़ इंटर कालेज में पढ़ने के लिए साइकिल से स्कूल जा रही थी तभी रास्ते में उसके स्कूल में ही 12वीं में पढ़ने वाला उसका रिश्ते का चाचा मिल गया।

वह किशोरी को बहला—फुसलाकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर एक सुनसान जगह पर बने कमरे में ले गया और उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि बाद में आरोपी पीड़िता किशोरी को रतसड़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास छोड़कर धमकी देते हुए भाग गया। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों ने किशोरी को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से उसे जिला महिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।

जिला महिला अस्पताल से किशोरी को आजमगढ़ मेडिकल कालेज रेफर किया गया। थाना प्रभारी राजेश बहादुर सिंह ने बताया कि मंगलवार की शाम किशोरी स्वस्थ होने पर अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची और लिखित शिकायत दी। उन्होंने बताया कि किशोरी की तहरीर पर 17 वर्षीय आरोपी छात्र के खिलाफ बलात्कार व जान से मारने की धमकी देने के आरोप और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है।

सिंह ने बताया कि किशोरी और आरोपी पड़ोसी हैं और आरोपी किशोरी का रिश्ते में चाचा है। पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद उस्मान ने बताया कि पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

Web Title: Ballia Minor uncle rapes 11th-grade student on her way to school accused arrested in up