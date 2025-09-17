Ballia News: सरकारी स्कूल के हेडमास्टर की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने चेन छीनकर वारदात को दिया अंजाम

Ballia News:  बलिया जिले में मोटरसाइकिल सवार तीन बदमाशों ने सरकारी विद्यालय से अपने घर लौट रहे प्रधानाध्यापक को कथित तौर पर गोली मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इस घटना में एक सहायक शिक्षिका भी घायल हो गई। उसके अनुसार, जिले के उभांव थाना क्षेत्र के बिल्थरारोड कस्बे के यादव नगर निवासी देवेंद्र यादव (57) मंगलवार को देवरिया जिले के सरकारी कंपोजिट विद्यालय में आयोजित एक संकुल बैठक में शामिल होने के बाद उसी स्कूल की सहायक अध्यापिका कंचन सिंह के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे।

तभी साहुनपुर गांव के समीप मोटरसाइकिल सवार तीन अपराधियों ने उनकी सोने की चेन छीन ली। पुलिस ने बताया कि विरोध करने पर अपराधियों ने देवेंद्र यादव को गोली मार दी। उसने बताया कि इस घटना में देवेंद्र यादव और बिल्थरारोड के बीबीपुर मोहल्ले की निवासी कंचन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने देवेंद्र यादव की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बलिया रेफर कर दिया।

पुलिस ने बताया कि बलिया से यादव को मऊ और फिर वाराणसी के ट्रामा सेंटर भेजा गया। वाराणसी ले जाते समय मंगलवार देर शाम देवेंद्र यादव की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच के लिए पुलिस की चार टीम गठित की गई हैं। 

टॅग्स :up newsup crimeup policemurder caseउत्तर प्रदेश समाचारयूपी क्राइमउत्तर प्रदेशहत्या