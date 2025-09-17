Ballia News: सरकारी स्कूल के हेडमास्टर की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने चेन छीनकर वारदात को दिया अंजाम
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 17, 2025 11:44 IST2025-09-17T11:44:30+5:302025-09-17T11:44:49+5:30
Ballia News: जहां चिकित्सकों ने देवेंद्र यादव की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बलिया रेफर कर दिया
Ballia News: बलिया जिले में मोटरसाइकिल सवार तीन बदमाशों ने सरकारी विद्यालय से अपने घर लौट रहे प्रधानाध्यापक को कथित तौर पर गोली मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इस घटना में एक सहायक शिक्षिका भी घायल हो गई। उसके अनुसार, जिले के उभांव थाना क्षेत्र के बिल्थरारोड कस्बे के यादव नगर निवासी देवेंद्र यादव (57) मंगलवार को देवरिया जिले के सरकारी कंपोजिट विद्यालय में आयोजित एक संकुल बैठक में शामिल होने के बाद उसी स्कूल की सहायक अध्यापिका कंचन सिंह के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे।
लूट क़े विरोध पऱ राजकीय कंपोजिट स्कूल के प्रधानाध्यापक की गोली मारकर हत्या, एक घायल— TRUE STORY (@TrueStoryUP) September 17, 2025
UP क़े बलिया जिले मे भरौली राजकीय कंपोजिट स्कूल के प्रधानाध्यापक देवेंद्र यादव व शिक्षिका कंचन सिंह क़े साथ रास्ते मे बाइक पऱ लूट हुई। बिरोध पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने देवेंद्र यादव की गोली मारकर… pic.twitter.com/yvkk4d4I8g
तभी साहुनपुर गांव के समीप मोटरसाइकिल सवार तीन अपराधियों ने उनकी सोने की चेन छीन ली। पुलिस ने बताया कि विरोध करने पर अपराधियों ने देवेंद्र यादव को गोली मार दी। उसने बताया कि इस घटना में देवेंद्र यादव और बिल्थरारोड के बीबीपुर मोहल्ले की निवासी कंचन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने देवेंद्र यादव की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बलिया रेफर कर दिया।
पुलिस ने बताया कि बलिया से यादव को मऊ और फिर वाराणसी के ट्रामा सेंटर भेजा गया। वाराणसी ले जाते समय मंगलवार देर शाम देवेंद्र यादव की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच के लिए पुलिस की चार टीम गठित की गई हैं।