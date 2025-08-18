Ballia crime news: स्कूल से घर लौट रही छात्रा से दुष्कर्म, जबरन फार्म हाउस में ले गया अमरजीत सिंह और किया हैवानियत, चाचा गौतम सिंह ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी

Ballia crime news: बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी 12वीं कक्षा की छात्रा स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद घर लौट रही थी

सांकेतिक फोटो

Highlightsचाचा गौतम सिंह पर छात्रा को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।पॉक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। 

बलियाः बलिया जिले में स्कूल से घर लौट रही एक छात्रा से कथित तौर पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना 15 अगस्त की है जब बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी 12वीं कक्षा की छात्रा स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद घर लौट रही थी।

उसने बताया कि तभी उसके गांव का ही निवासी अमरजीत सिंह (35) छात्रा को जबरन अपने फार्म हाउस में ले गया और उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस के अनुसार अमरजीत सिंह और उसके चाचा गौतम सिंह पर छात्रा को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।

थाना प्रभारी मूल चन्द्र चौरसिया ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर पर रविवार को दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। 

