बहन को ससुराल से बुलाया और चाचा-भाई ने मिलकर गला दबाकर हत्या की और चाकू से गर्दन काटकर शव को चलती ट्रेन के सामने फेंका?, झूठी शान के खातिर हत्या

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 25, 2025 11:20 IST2025-11-25T11:19:25+5:302025-11-25T11:20:26+5:30

ballia crime news: पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया कि 18 नवंबर की सुबह बैरिया थाना क्षेत्र के बकुल्हा में रेलवे लाइन के पास एक अज्ञात किशोरी का शव बरामद किया गया था।

सांकेतिक फोटो

Highlightsपहचान टोला फत्ते राय गांव निवासी प्रीति (17) के रूप में हुई।अभिषेक यादव नामक युवक से इसी साल प्रेम विवाह किया था।विवाह के बाद वह अपने ससुराल में रह रही थी।

ballia: बलिया जिले के बैरिया थाना पुलिस ने एक किशोरी की झूठी शान के खातिर हत्या करने के आरोप में उसके भाई को सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। बैरिया क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया कि 18 नवंबर की सुबह बैरिया थाना क्षेत्र के बकुल्हा में रेलवे लाइन के पास एक अज्ञात किशोरी का शव बरामद किया गया था।

बाद में उसकी पहचान टोला फत्ते राय गांव निवासी प्रीति (17) के रूप में हुई। उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि प्रीति ने 30 सितंबर को अभिषेक यादव नामक युवक से इसी साल प्रेम विवाह किया था और विवाह के बाद वह अपने ससुराल में रह रही थी।

पुलिस अधिकारी के अनुसार आरोप है कि प्रीति के परिजनों ने 16 नवंबर की रात उसे झांसा देकर ससुराल से घर बुलाया जिसके बाद उसके चाचा अशोक यादव और भाई आर्या कुमार यादव उर्फ पिंटू ने गांव के एक स्कूल में ले जाकर प्रीति की गला दबाकर हत्या कर दी।

कुरैशी ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी प्रीति के शव को रेलवे लाइन के किनारे एक सुनसान स्थान पर ले गए और चाकू से उसकी गर्दन काटकर शव को चलती ट्रेन के सामने फेंक दिया। पुलिस ने सोमवार को आर्या कुमार यादव उर्फ पिंटू को पुराने रेलवे फाटक के पास से गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है और आरोपी चाचा की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। 

