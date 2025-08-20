Ballia crime news: रोटी नहीं बनाकर दूंगी, खाना हो तो चावल खाओ?, पत्नी लालबुची देवी ने पति संजय कुमार पर चाकू से किया हमला

Highlights अधिकारी ने बताया कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को मऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारी ने बताया कि इस मामले में शिकायत मिलने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।

Ballia: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पत्नी ने रोटी बनाने को लेकर हुए विवाद में पति पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को मऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। रसड़ा क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक आलोक गुप्ता ने बताया कि महावीर अखाड़ा मोहल्ले में मंगलवार रात संजय कुमार (28) पर उसकी पत्नी लालबुची देवी ने चाकू से हमला कर दिया।

उन्होंने बताया कि घटना के बाद ग्रामीणों ने संजय को रसड़ा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत को देखते हुए उसे मऊ के सरकारी अस्पताल स्थानांतरित कर दिया। अधिकारी ने बताया कि इस मामले में शिकायत मिलने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।

