Ballia crime news: और मेरी बहन से प्यार करोगे?, प्रेमी पर प्रेमिका ने भाई ने तेजाब फेंका और कई के साथ मिलकर मारा

Ballia crime news: बलिया जिले के बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के खेवसड़ गांव में एक युवक की उसकी प्रेमिका के भाई और अन्य लोगों द्वारा पिटाई करने और तेजाब फेंककर हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी है। पुलिस के अनुसार बृहस्पतिवार शाम को हुसैनाबाद गांव निवासी राजकुमार तिवारी को पड़ोस के गांव बरियारपुर के एक युवक ने फोन से खेवसड़ स्थित पेवन का ढाला पर मिलने का बुलाया। राजकुमार जब बताए गए स्थान पर पहुंचा तो उसके उपर हमला करते हुए उसकी पिटाई की गई तथा इसके बाद उस पर तेजाब डाल दिया गया।

घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए । गंभीर रूप से घायल राजकुमार को तत्काल बांसडीह स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बलिया और फिर वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

थाना प्रभारी राकेश उपाध्याय ने शुक्रवार को बताया कि इस मामले में घायल राजकुमार की दादी लहासो देवी की तहरीर पर मुकेश (परिवर्तित नाम) के विरुद्ध नामजद और तीन से चार अज्ञात लोग के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धारा में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है।

