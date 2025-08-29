Ballia crime news: 27 अगस्त को बिसौली गांव 16 वर्षीय किशोरी को आकाश गौड़ ने किया अगवा, किया रेप, पुलिस ने मुक्त कराया

Highlights पीड़िता ने बयान दिया कि आकाश उसे अगवा कर ले गया तथा कथित तौर पर उससे दुष्कर्म किया। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराएं जोड़ी गईं। सहतवार के पास से गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए जेल भेज दिया है।

Ballia crime news: बलिया जिले की सहतवार थाना पुलिस ने कथित तौर पर किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी 16 वर्षीय किशोरी को 27 अगस्त को बिसौली गांव निवासी आकाश गौड़ (22) ने बहला फुसलाकर अगवा कर लिया।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने शुक्रवार को बताया कि इस मामले में किशोरी की भाभी की तहरीर पर बृहस्पतिवार को आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) (अपहरण) और 87 (इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए मजबूर करना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने किशोरी को बृहस्पतिवार को ही मुक्त करा लिया जिसके बाद पीड़िता ने बयान दिया कि आकाश उसे अगवा कर ले गया तथा कथित तौर पर उससे दुष्कर्म किया।

किशोरी के बयान के आधार पर मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1) (नाबालिग से दुष्कर्म) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराएं जोड़ी गईं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बृहस्पतिवार को आरोपी को रेलवे फाटक सहतवार के पास से गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए जेल भेज दिया है।

Web Title: Ballia crime news August 27 Akash Gaur kidnapped raped 16-year-old girl Bisauli village Police rescued her