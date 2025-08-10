Ballia crime news: 5 अगस्त को अनिल चौहान गायब, 6 को चकनी पुल के नीचे मिला शव, पत्नी अनिता देवी और प्रेमी दिलीप चौहान ने पति को मारा

Highlights पुलिस ने रविवार को अनिता देवी और दिलीप चौहान को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है।

Ballia crime news: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की सहतवार थाना पुलिस ने एक व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में उसकी पत्नी और कथित प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने बताया कि सहतवार थाना क्षेत्र के अतरडरिया गांव से पांच अगस्त से लापता अनिल चौहान (35) का शव छह अगस्त की सुबह चकनी पुल के नीचे मिला था। उन्होंने बताया कि शव की गर्दन पर चोट के निशान थे। इस मामले में अनिल की मां की तहरीर पर उसकी पत्नी अनिता देवी और अनिता के प्रेमी दिलीप चौहान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था।

सिंह ने बताया कि पुलिस ने रविवार को अनिता देवी और दिलीप चौहान को गिरफ्तार कर लिया तथा उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है। एसपी ने बताया कि मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

