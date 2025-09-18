Ballia crime news: 15 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण किया और बेंगलुरु ले जा कर बलात्कार, आरोपी कृष्णा चौहान अरेस्ट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 18, 2025 12:54 IST2025-09-18T12:53:41+5:302025-09-18T12:54:31+5:30

Ballia crime news: पुलिस अधीक्षक सिंह के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को सिकंदरपुर कस्बे के समीप से बुधवार को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई पूर्ण कर जेल भेज दिया है।

Ballia crime news 15-year-old minor girl kidnapped and taken Bengaluru and raped accused Krishna Chauhan arrested | Ballia crime news: 15 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण किया और बेंगलुरु ले जा कर बलात्कार, आरोपी कृष्णा चौहान अरेस्ट

सांकेतिक फोटो

Highlightsपुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि किशोरी को सिकंदरपुर कस्बे के समीप से मुक्त करा लिया।कृष्णा ने अगवा कर लिया था और बेंगलुरु ले जाकर बलात्कार किया है। कोचिंग गयी थी, लेकिन शाम तक वह घर नहीं लौटी और लापता हो गयी।

Ballia: उत्तर प्रदेश की बलिया जिले की पुलिस ने 15 साल की एक नाबालिग लड़की का कथित तौर पर अपहरण करने और उसे बेंगलुरु ले जा कर उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि पुलिस ने किशोरी को बुधवार को सिकंदरपुर कस्बे के समीप से मुक्त करा लिया।

उन्होंने बताया कि आरोपी कृष्णा चौहान (20) को गिरफ्तार कर लिया गया है। किशोरी ने पुलिस को बयान दिया कि उसे सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के लिलकर गांव के कृष्णा ने अगवा कर लिया था और बेंगलुरु ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया है। पुलिस ने बताया कि सिकंदरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता तीन सितंबर को कोचिंग गयी थी, लेकिन शाम तक वह घर नहीं लौटी और लापता हो गयी।

इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर गत नौ सितंबर को अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर मामले में भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) की धारा 87 व 65 (1) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धारा की वृद्धि की है। पुलिस अधीक्षक सिंह के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को सिकंदरपुर कस्बे के समीप से बुधवार को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई पूर्ण कर जेल भेज दिया है।

Web Title: Ballia crime news 15-year-old minor girl kidnapped and taken Bengaluru and raped accused Krishna Chauhan arrested

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :crime news hindiuttar pradeshBengalururapeक्राइम न्यूज हिंदीउत्तर प्रदेशबेंगलुरुरेप