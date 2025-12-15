बलिया क्राइमः 16 वर्षीय 3 किशोरी के अपहरण?, राजेश पासवान, रोहित वर्मा और अन्य के खिलाफ मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 15, 2025 11:59 IST2025-12-15T11:58:25+5:302025-12-15T11:59:10+5:30

मधुबनी गांव निवासी रोहित वर्मा ने अपने भाई रोशन और गोलू के सहयोग से उसका कथित रूप से अपहरण कर लिया।

Ballia Crime 16-year-old 3 girls kidnapped Case against Rajesh Paswan, Rohit Verma and others | बलिया क्राइमः 16 वर्षीय 3 किशोरी के अपहरण?, राजेश पासवान, रोहित वर्मा और अन्य के खिलाफ मामला

सांकेतिक फोटो

Highlightsथाना क्षेत्र के एक अन्य गांव की निवासी 16 वर्षीय किशोरी 13 दिसंबर की शाम शौच के लिए गई थी।पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया कि मामलों की जांच की जा रही है।16 वर्षीय किशोरी 11 दिसंबर को परीक्षा देने के लिए गांव में एक स्कूल गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। इ

बलियाः बलिया जिले में अलग-अलग घटनाओं में तीन किशोरियों के कथित अपहरण के मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी 16 वर्षीय किशोरी को 13 दिसंबर की शाम दलपतपुर गांव निवासी राजेश पासवान कथित रूप से अगवा कर ले गया। किशोरी के पिता की तहरीर पर रविवार को पासवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि दूसरी घटना भी बैरिया थाना क्षेत्र की है। उन्होंने बताया कि इस थाना क्षेत्र के एक अन्य गांव की निवासी 16 वर्षीय किशोरी 13 दिसंबर की शाम शौच के लिए गई थी।

तभी मधुबनी गांव निवासी रोहित वर्मा ने अपने भाई रोशन और गोलू के सहयोग से उसका कथित रूप से अपहरण कर लिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में किशोरी की मां की तहरीर पर रविवार को तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बैरिया क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया कि दोनों मामलों की जांच की जा रही है।

गड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी 16 वर्षीय किशोरी 11 दिसंबर को परीक्षा देने के लिए गांव में एक स्कूल गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। इस मामले में किशोरी के नाना की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सभी मामलों की छानबीन कर रही है।

Web Title: Ballia Crime 16-year-old 3 girls kidnapped Case against Rajesh Paswan, Rohit Verma and others

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :crime news hindiuttar pradeshक्राइम न्यूज हिंदीउत्तर प्रदेश