बलिया क्राइमः 16 वर्षीय 3 किशोरी के अपहरण?, राजेश पासवान, रोहित वर्मा और अन्य के खिलाफ मामला
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 15, 2025 11:59 IST2025-12-15T11:58:25+5:302025-12-15T11:59:10+5:30
मधुबनी गांव निवासी रोहित वर्मा ने अपने भाई रोशन और गोलू के सहयोग से उसका कथित रूप से अपहरण कर लिया।
बलियाः बलिया जिले में अलग-अलग घटनाओं में तीन किशोरियों के कथित अपहरण के मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी 16 वर्षीय किशोरी को 13 दिसंबर की शाम दलपतपुर गांव निवासी राजेश पासवान कथित रूप से अगवा कर ले गया। किशोरी के पिता की तहरीर पर रविवार को पासवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि दूसरी घटना भी बैरिया थाना क्षेत्र की है। उन्होंने बताया कि इस थाना क्षेत्र के एक अन्य गांव की निवासी 16 वर्षीय किशोरी 13 दिसंबर की शाम शौच के लिए गई थी।
तभी मधुबनी गांव निवासी रोहित वर्मा ने अपने भाई रोशन और गोलू के सहयोग से उसका कथित रूप से अपहरण कर लिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में किशोरी की मां की तहरीर पर रविवार को तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बैरिया क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया कि दोनों मामलों की जांच की जा रही है।
गड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी 16 वर्षीय किशोरी 11 दिसंबर को परीक्षा देने के लिए गांव में एक स्कूल गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। इस मामले में किशोरी के नाना की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सभी मामलों की छानबीन कर रही है।