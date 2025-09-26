60 दिन पहले प्रसव के दौरान पत्नी की मौत, अवसाद में था पति, 2 बेटियां सिद्धि-रिद्धि को छत के पंखे से लटकाकर मारा और दूसरे कमरे में जाकर लगाई फांसी
September 26, 2025
Ballabhgarh: पुलिस ने बताया कि निखिल ने 2019 में पूजा से शादी की थी और उनकी दो बेटियां सिद्धि (2) और रिद्धि थी।
Ballabhgarh: बल्लभगढ़ सेक्टर आठ क्षेत्र में 30 वर्षीय एक व्यक्ति ने बृहस्पतिवार को अपने घर पर कथित रूप से दो नाबालिग बेटियों को जान से मारने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि उक्त व्यक्ति करीब दो महीने पहले प्रसव के दौरान अपनी पत्नी की मौत से अवसाद में था। पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने कहा कि मौके पर कोई पत्र नहीं मिला। अधिकारियों के मुताबिक मृतक की पहचान निखिल गोस्वामी के रूप में हुई जो एक निजी कंपनी में सुपरवाइजर था।
पुलिस ने बताया कि निखिल ने 2019 में पूजा से शादी की थी और उनकी दो बेटियां सिद्धि (2) और रिद्धि थी। रिद्धि का हाल में जन्म हुआ था। पुलिस के अनुसार निखिल ने बृहस्पतिवार को अपनी बेटियों को कथित तौर पर छत के पंखे से लटकाकर मार दिया और इसके बाद दूसरे कमरे में जाकर खुद भी फांसी लगा ली।