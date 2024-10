Bahraich Video: एक हाथ में गन, दूसरे में चश्मा लेकर यूपी एसटीएफ चीफ ने दंगाइयों को दौड़ाया

Bahraich Communal Violence: सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के प्रमुख अमिताभ यश उत्तर प्रदेश के बहराइच में आगजनी और हिंसा के बीच उपद्रवियों का पीछा करते हुए दिखाई दिए। वीडियो में आईपीएस अधिकारी को एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे हाथ में चश्मा और मोबाइल लिए हुए दिखाई दिए। इलाके में कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए एसटीएफ प्रमुख की त्वरित कार्रवाई के दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए।

इस बीच, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र ने रविवार को बहराइच में दुर्गा पूजा जुलूस के दौरान गोलीबारी की घटना और उसके बाद हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हिंसक आंदोलन को भड़काने के लिए जिम्मेदार सभी लोगों की पहचान की जाएगी और उन्हें जल्द ही न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थिति का संज्ञान लिया है और अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमों को तैनात किया गया है। शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, "पहचान होने के बाद, इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

कानून-व्यवस्था को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा नेता ने आश्वासन दिया कि इस घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है। कहा, "जिन लोगों ने हिंसा भड़काई या दंगाइयों का समर्थन किया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

