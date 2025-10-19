पति हरिकिशन ने पत्नी फूला देवी की हत्या कर 6 फुट तक खुदाई कर शव घर में दफनाया
Bahraich:अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) रामानंद प्रसाद कुशवाहा ने रविवार को संवाददाताओं को बताया कि नरपतपुरवा गांव निवासी फूला देवी (45) के मायके वालों ने बीती 13 अक्टूबर को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वे भी इसी गांव में रहते हैं।
बहराइचः बहराइच जिले के जरवल रोड थाना क्षेत्र के नरपतपुरवा गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कथित रूप से हत्या कर शव को घर में ही दफना दिया। पुलिस ने छह फुट तक खुदाई करने के बाद शव बरामद किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी पति फरार है और उसकी तलाश की जा रही है।
उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि फूला के लापता होने से एक-दो दिन पहले हरियाणा की एक फैक्टरी में काम करने वाला उसका पति हरिकिशन घर लौटा था। अधिकारी ने बताया कि हरिकिशन के कमरे में गीली मिट्टी देखकर संदेह के आधार पर पुलिस ने खोदाई कराई और खोदाई के दौरान सड़ांध आई और थोड़ा और खोदने पर फूला देवी का शव बरामद हुआ।
कुशवाहा ने बताया कि फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया कि गुमशुदगी की प्राथमिकी में संशोधन कर हरिकिशन के खिलाफ हत्या की धाराएं जोड़ी गई हैं। पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और हत्या के कारणों की गहन जांच कर रही है।
फूला देवी के भाई रामधीरज ने रविवार को संवाददाताओं को बताया कि उनकी बहन की शादी 25 वर्ष पहले हरिकिशन से हुई थी। उनके मुताबिक, हरिकिशन शराब का आदी है और शराब पीकर अक्सर फूला को मारता-पीटता था तथा कुछ दिन पहले हरिकिशन घर लौटा था, लेकिन उसके बाद से फूला लापता थी तथा पूछने पर हरिकिशन ने कहा था कि फूला कहीं चली गई है।