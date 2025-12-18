14 वर्षीय छात्रा को झाड़ू लगाने के लिए कमरे में बुलाया, छेड़छाड़ के बाद दुष्कर्म, मदरसे के मौलाना सलमान ने जान से मारने की दी धमकी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 18, 2025 19:53 IST2025-12-18T19:52:35+5:302025-12-18T19:53:32+5:30

Bahraich: महिला ने शिकायत में आरोप लगाया कि उसी मदरसे के मौलाना सलमान ने 12 दिसंबर को उसके बेटी को झाड़ू लगाने के लिए अपने कमरे में बुलाया और बच्ची से छेड़छाड़ की और दुष्कर्म किया।

file photo

Highlightsआरोप लगाया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी गांव के मदरसा दारूलून गुलशने सैयाद मेहबू अशरफ में पढ़ने जाती थी।दर्ज मुकदमे में महिला ने आरोप लगाया कि घटना के वक्त मदरसे में अन्य कोई विद्यार्थी नहीं था।बच्ची को धमकी भी दी कि घटना के बारे में किसी को बताने पर वह उसे जान से मार देगा।

Bahraich:उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले स्थित एक मदरसे में 14 वर्षीय एक छात्रा से दुष्कर्म करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस उपाधीक्षक पहुप कुमार सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि रूपईडीहा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली एक महिला ने बुधवार को थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करायी और आरोप लगाया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी गांव के मदरसा दारूलून गुलशने सैयाद मेहबू अशरफ में पढ़ने जाती थी।

महिला ने शिकायत में आरोप लगाया कि उसी मदरसे के मौलाना सलमान ने 12 दिसंबर को उसके बेटी को झाड़ू लगाने के लिए अपने कमरे में बुलाया और बच्ची से छेड़छाड़ की और दुष्कर्म किया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, दर्ज मुकदमे में महिला ने आरोप लगाया कि घटना के वक्त मदरसे में अन्य कोई विद्यार्थी नहीं था।

महिला ने आरोप लगाया कि मौलाना ने बच्ची को धमकी भी दी कि घटना के बारे में किसी को बताने पर वह उसे जान से मार देगा। सिंह ने बताया कि बच्ची की मां की शिकायत पर मौलाना के खिलाफ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी मौलाना को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

टॅग्स :crime news hindiuttar pradeshPoliceक्राइम न्यूज हिंदीउत्तर प्रदेश