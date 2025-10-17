Bagalkot News: शराब के पैसे न मिलने से कातिल बना बेटा, मां का काटा गला

Bagalkot News: कर्नाटक के बागलकोट जिले में शराब खरीदने के लिए पैसे देने से इनकार करने पर एक बेटे ने अपनी मां को बांधकर उसका गला काट दिया। घटना बागलकोट तालुका के तुलासिगेरी गांव की है। आरोपी की पहचान 28 वर्षीय वेंकटेश गिरिसागर के रूप में हुई है और पीड़िता उसकी 58 वर्षीय मां शावक्का गिरिसागर हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपनी मां के हाथ-पैर बांध दिए, कपड़े से उसका मुंह बंद कर दिया और फिर उसका गला काट दिया।

पीड़िता के पति का कुछ साल पहले निधन हो गया था और उसकी बेटी शादीशुदा है और कहीं और रह रही है। पीड़िता और आरोपी बेटा किराए के मकान में साथ रह रहे थे।

आदतन शराबी वेंकटेश अपनी मां से रोज झगड़ा करता था और अक्सर उससे पैसे मांगता था। गुरुवार की रात, वह नशे की हालत में घर लौटा और पैसे की मांग करते हुए फिर से झगड़ा किया। जब उसकी मां ने इनकार किया, तो उसने उस पर हमला किया, उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, अपराध किया और घटनास्थल से भाग गया। पड़ोसियों को बाद में घटना का पता चला और उन्होंने पुलिस को सूचित किया। अधिकार क्षेत्र वाले कलादगी पुलिस स्टेशन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और एक तलाशी अभियान शुरू किया।

आरोपी को एक बार से गिरफ्तार किया गया, जहां वह शराब का सेवन करते हुए पाया गया। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले, जुलाई में, अल्दुर के हक्कीमक्की गांव में एक 25 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी मां भवानी की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने उसे शराब के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था। उसने हत्या के बाद कथित तौर पर उसके शरीर को आग भी लगा दी थी।

26 वर्षीय ईश्वर नाइका को अपने घर में अपनी मां पद्माबाई की गला दबाकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने निर्धारित किया कि नाइका ने पैसों को लेकर पारिवारिक विवाद के दौरान उसकी हत्या कर दी। जनवरी में, ओल्ड चंदपुरा में 21 वर्षीय रमेश नाम के एक व्यक्ति ने शराब के नशे में हुए विवाद के दौरान मोबाइल चार्जर के तार से अपनी 41 वर्षीय माँ महालक्ष्मी का गला घोंट दिया।

नवंबर 2024 में, हासन जिले के मधुरनहल्ली गाँव में 26 वर्षीय भरत नाम के एक व्यक्ति ने अपनी 61 वर्षीय माँ चिक्कम्मा की पीट-पीटकर हत्या कर दी, क्योंकि उसने उसे शराब के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था। उसकी हत्या करने के बाद, उसने आत्महत्या कर ली।

