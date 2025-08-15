बदायूंः आधी रात के बाद मां-बेटी की चाकू से गोदकर और गला रेतकर हत्या, शोर मचाने पर मुंह बांधे हत्यारा निकला चाकू से प्रहार कर बेटा को किया घायल

Highlights ससुराल वालों से कुछ जमीन मिली थी जिसे उन्होंने हाल ही में 50 लाख रुपये में बेचा था। एसएसपी ने कहा कि घटना की सूचना मिलने पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ने भी मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल की।

Badaun: बदायूं जिले के दातागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में आधी रात के बाद मां और बेटी की चाकू से गोदकर और गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस घटना में एक युवक भी चाकू लगने से घायल हुआ है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि दातागंज थाना क्षेत्र के बीरमपुर में शांति देवी (75) और उनकी विधवा बेटी जयंती (42) एक नए बने घर में रहती थीं। मां-बेटी दोनों एक ही चारपाई पर सो रही थीं, जबकि शांति की बहन का बेटा विपिन भी उनके साथ रहता था और घटना के समय घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था।

परिजनों ने पुलिस को बताया कि बृहस्पतिवार की रात दोनों अपने घर में सो रही थीं, इसी दौरान अज्ञात हत्यारे ने मां और बेटी की गला रेतकर और चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घर के बाहर सो रहे विपिन को भी चाकू लगा है जिसका कहना है कि उसने शोर सुनकर दरवाजा खोला तभी अंदर से मुंह बांधे हुए एक हत्यारा निकला जिसने उसके ऊपर भी चाकू से प्रहार किया।

शांति देवी के बेटे संजू ने बताया कि विपिन ने आकर बताया कि किसी अज्ञात हत्यारे ने उसकी मौसी और बहन की चाकुओं से गोदकर और गला रेतकर हत्या कर दी है। जब वह मौके पर पहुंचा तो देखा कि दोनों के शव खून से लथपथ पड़े थे। परिजनों का कहना है कि उनकी विधवा बहन को ससुराल वालों से कुछ जमीन मिली थी जिसे उन्होंने हाल ही में 50 लाख रुपये में बेचा था।

घटना की सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) बृजेश कुमार सिंह मौके पर पहुँचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार की रात करीब दो बजे शांति देवी (75) और जयंती (42) की अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। एसएसपी ने कहा कि घटना की सूचना मिलने पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।

और परिजनों से बातचीत कर घटना की संक्षिप्त जानकारी ली गई। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि बरेली जोन के अपर पुलिस महानिदेशक और परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ने भी मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल की।

