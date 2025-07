बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य दिल्ली में गिरफ्तार, पंजाब पुलिस थाने में धमाके का है आरोपी

Delhi: पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि उन्होंने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। 29 वर्षीय आतंकवादी आकाश दीप उर्फ आकाश सिंह को बुधवार, 23 जुलाई को दिल्ली में स्पेशनल सेल द्वारा गिरफ्तार किया गया। वह इस साल 7 अप्रैल को किला लाल सिंह पुलिस स्टेशन पर हुए ग्रेनेड हमले का मुख्य आरोपी है और हथियार तस्करी के मामले में एनआईएस द्वारा भी वांछित है।

जानकारी के मुताबिक, सोमवार को चप्पर चिड़ी के पास हुई पुलिस मुठभेड़ में मंडी गोबिंदगढ़ निवासी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी नामक व्यक्ति घायल हो गया, जो कथित तौर पर बीकेआई से जुड़ा है। खरड़ केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) की टीम उस पर नज़र रख रही थी और प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उससे पूछताछ की। रिपोर्ट के अनुसार, आत्मसमर्पण करने के निर्देश के बावजूद उसने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की।

जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगने से पहले उसने कथित तौर पर पुलिस वाहन पर दो राउंड गोलियां चलाईं।

गुरप्रीत सिंह के 3 साथी गिरफ्तार

इसी बीच, पुलिस अधीक्षक संजीव जिंदल के अनुसार, अधिकारियों ने हाल ही में एरोसिटी में एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय के बाहर हुई गोलीबारी के मामले में पंजाब भर में कई जगहों से उसके तीन साथियों - सचिन कुमार, मनप्रीत सिंह और राजिंदर सिंह - को गिरफ्तार किया है। यह घटना ₹2 करोड़ की रंगदारी की मांग से जुड़ी बताई जा रही है।

शिकायतकर्ता अशोक गोयल को बीकेआई के नाम से रंगदारी के लिए फोन आ रहे थे, जिसके बाद आईटी सिटी पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई।

