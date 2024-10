Baba Siddique Shot Dead: हत्या के बाद पहली बार कैमरे के सामने दिखा बाबा सिद्दीकी का हत्यारा, देखें वीडियो

Baba Siddique Shot Dead:महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हमलावरों द्वारा उन्हं शूट किए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन नेता ने अपना दम तोड़ दिया। मामला जैसे ही सामने आया न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र में कोहराम मच गया। पुलिस ने फौरन हमलावरों की तलाश शुरू कर दी और अब सोशल मीडिया पर एक आरोपी का वीडियो सामने आया है।

संदिग्ध शूटर का पहला दृश्य सोशल मीडिया पर सामने आया है। इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि मुंबई पुलिस एक आरोपी को पुलिस की गाड़ी में ले जा रही है। ऐसी खबरें हैं कि एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

