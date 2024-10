Baba Siddique Murder: आरोपी मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करके गोली चलाना चाहते थे, लेकिन तीसरे आरोपी शिव कुमार गौतम ने कर दी थी सीधे फायरिंग

Baba Siddique Murder: मुंबई पुलिस ने रविवार को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात को हुई गोलीबारी की घटना से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारी साझा की। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर मौजूद तीन आरोपियों ने एनसीपी नेता पर गोलीबारी की और वे अपने साथ मिर्च स्प्रे लेकर आए थे। तीनों आरोपियों को पता था कि सिद्दीकी पर उनकी गाड़ी में गोली चलाना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने सिद्दीकी पर गोली चलाने से पहले मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। हालांकि, तीसरे आरोपी शिव कुमार गौतम ने सीधे फायरिंग शुरू कर दी, जो फिलहाल फरार है।

Baba Siddique Murder case | Mumbai: Mumbai Crime Branch recovered two pistols from both the accused. The accused had brought pepper spray, first, the accused were about to spray and then they were about to fire but the third accused Shiv Kumar Gautam started firing directly.…