अयोध्या: मुस्लिम महिला ने की पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ तो पति की घरेलू हिंसा, दिया तीन तलाक, VIDEO

अयोध्या (यूपी): अयोध्या की एक मुस्लिम महिला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करने के बाद अपने पति से गंभीर घरेलू दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है। घटना ने तब चौंकाने वाला मोड़ ले लिया जब उसके पति ने कथित तौर पर उसका चेहरा जला दिया और बाद में उसे तीन तलाक देकर तलाक दे दिया।

मरियम नाम की पीड़िता ने एक वीडियो में अपनी आपबीती साझा की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई। वीडियो में, मरियम का दावा है कि उसकी एकमात्र "गलती" अयोध्या के परिवर्तन की प्रशंसा करना था, विशेष रूप से लता चौक के विकास की प्रशंसा करना और इन परिवर्तनों का श्रेय योगी आदित्यनाथ के प्रयासों को देना।

मरियम के अनुसार, उसकी प्रशंसा से उसका पति अरशद नाराज़ हो गया, जिसने पहले तो उसे पीटा और वापस उसके मायके भेज दिया। हालाँकि बाद में उसने उसे वापस जाने की अनुमति दे दी, लेकिन दुर्व्यवहार बढ़ता गया।

मरियम का आरोप है कि उसके पति ने अपने परिवार के समर्थन से बार-बार उसके साथ मारपीट की, जिसमें एक घटना यह भी शामिल है कि उसने उसके चेहरे पर गर्म दाल डाली, जिससे वह बुरी तरह जल गई। क्रूरता का अंतिम कृत्य तब हुआ जब उसने उसका चेहरा जला दिया और तीन तलाक कहकर उनकी शादी खत्म कर दी।

