जिस भाई की कलाई पर बांधी राखी, उसी ने किया रेप; औरेया में चचेरे भाई की शर्मनाक हरकत
By अंजली चौहान | Updated: August 13, 2025 07:59 IST2025-08-13T07:58:08+5:302025-08-13T07:59:43+5:30
UP News: पुलिस ने बताया कि व्यक्ति ने अपने 14 वर्षीय चचेरे भाई की हत्या करने के बाद जांच को गुमराह करने की भी कोशिश की।
UP News: भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन के दिन उत्तर प्रदेश में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना घटी। यूपी के औरेया में एक भाई ने अपनी ही बहन के साथ बलात्कार कर प्यार भरे रिश्ते को ही कलंकित कर दिया है। और उसकी कलाई पर राखी बांधने के कुछ ही घंटों बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, लड़की की हत्या करने के बाद, उसने इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए उसके शव को फंदे से लटका दिया।
एक रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को रक्षाबंधन मनाने के बाद, 33 वर्षीय सुरजीत खूब शराब पीकर अपने घर वापस गया। उसने लड़की के सोते समय उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, लड़की का पिता अगले कमरे में सो रहा था, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। अगले दिन लड़की का शव फंदे से लटका मिला।
थाना बिधूना व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना बिधूना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कछपुरा में 14 वर्षीय नाबालिग लडकी की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में #SP_AURAIYA श्री अभिजित आर शंकर द्वारा दी गयी बाईट ।@Uppolicehttps://t.co/jDIRKyw5Aapic.twitter.com/ECZ7lRatsT— Auraiya Police (@auraiyapolice) August 12, 2025
इस वीभत्स हत्या के बाद, सुरजीत ने जाँच को गुमराह करना शुरू कर दिया। पुलिस को तब शक हुआ जब उसने परिवार के किसी अन्य सदस्य को सवालों के जवाब नहीं देने दिए।
जब पुलिस हत्या स्थल पर पहुँची, तो उन्हें यकीन हो गया कि यह आत्महत्या का मामला नहीं है क्योंकि वहाँ कई जगहों पर खून के धब्बे थे। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसमें बलात्कार की पुष्टि हुई। सुरजीत को हिरासत में लिया गया और पूछताछ के दौरान उसने अपना अपराध कबूल कर लिया।
