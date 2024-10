Audio: लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ ट्वीट के बाद पप्पू यादव को आई धमकी भरी कॉल, गैंगस्टर के लिए कहा था- 'दो टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को 24 घंटे में खत्म कर दूंगा'

Highlights पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से मिल रही धमकियों का हवाला देते हुए केंद्र से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र और बिहार सरकार दोनों की होगी

नई दिल्ली: पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से मिल रही धमकियों का हवाला देते हुए केंद्र से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र और बिहार सरकार दोनों की होगी। समाचार एजेंसी आईएएनएस ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पप्पू यादव द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे गए पत्र को साझा किया।

पत्र में पप्पू यादव ने कहा है, "आज जब लॉरेंस बिश्नोई गिरोह देशभर में एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहा है, तब मैं एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते इन कृत्यों का विरोध करता हूं। मेरे विरोध के जवाब में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सरगना ने मेरे मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी है, जिसकी एक प्रति मैं आसान संदर्भ के लिए यहां संलग्न कर रहा हूं। इतनी गंभीर जान से मारने की धमकी मिलने के बावजूद बिहार गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय मेरी सुरक्षा को लेकर निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे मेरी हत्या के बाद लोकसभा और विधानसभा में संवेदना व्यक्त करने के लिए ही सक्रिय होंगे।"

MP Pappu Yadav has requested increased security from the Indian government, citing threats from the Lawrence Bishnoi gang, and warned that both the central and Bihar governments would be responsible for his safety pic.twitter.com/NU1e5faGlw