आंध्र प्रदेश: विवादित जमीन को लेकर मां-बेटी को जिंदा दफनाने की गई कोशिश, बचाने वाला वीडियो हुआ वायरल

Highlights जमीन विवाद को लेकर दो महिलाओं को जिंदा दफन करने का एक मामला सामने आया है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद मामले की खबर मिली और पुलिस द्वारा केस दर्ज किया गया।

अमरावती: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में दो महिओं को जिंदा दफन करने का एक मामला सामने आया है। इस घटना का एक वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें यह देखा जा रहा है कि कैसे गांव वाले जमीन में दफन महिला को मिट्टी खोद कर उसे बाहर निकाल रहे है।

घटना को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि जमीन विवाद के कारण ऐसा किया गया है। आरोप है कि महिलाओं के रिश्तेदारों द्वारा उन्हें जिंदा जमीन में गाड़ने की कोशिश की गई है।

वायरल इस वीडियो में यह देखा जा रहा है कि दो महिलाओं को उनके कमर तक के मिट्टी में दफन किया गया है और वे बाहर नहीं निकल पा रही है। वीडियो में यह भी दिखा कि बुजुर्ग महिला रो रही है और उसके साथ एक और महिला उसे संभाल रही है।

A woman and her daughter, who were reportedly tried to buried alive by their neighbouring land owners, who were allegedly trying to acquire their land in Haripuram village of #Mandasa mandal of #Srikakulam district on Monday.



#AndhraPradesh#BuriedAlive#LandDisputepic.twitter.com/9SY2Nmw9YD