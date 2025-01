Attacks on Hindu Festivals: आखिर क्यों हिंदू त्योहारों पर हमले?, ताप्ती-गंगा एक्सप्रेस पर हमला, इस वीडियो को देखिए और यात्री से सुनिए

Highlights सोशल मीडिया पर कई सनसनीखेज वीडियो वायरल हो रहा है। पत्थर फेंके गए और खिड़की के कई शीशे टूट गए। सभी यात्री प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने जा रहे थे।

Attacks on Hindu Festivals: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से शुरू हो गया और 26 फरवरी तक चलेगा। करोड़ों भक्त यहां पर डुबकी लगा चुके हैं और लगा रहे हैं।महाराष्ट्र के जलगांव के पास कुछ लोगों ने सूरत से छपरा जा रही ताप्ती-गंगा एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की। पत्थर फेंके गए और खिड़की के कई शीशे टूट गए। ये सभी यात्री प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने जा रहे थे। महाकुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों को पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर कई सनसनीखेज वीडियो वायरल हो रहा है।

The train full of Hindu devotees going to #MahaKumbh was attacked in Jalgaon.

Some "miscreants" pelted stones at it.



