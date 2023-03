Atiq Ahmed News: गैंगस्टर से नेता बने पूर्व सांसद अतीक अहमद को साबरमती कारागार ले जा रही यूपी पुलिस, जानें पूरा मामला

Highlights माफिया अतीक अहमद को (गुजरात के साबरमती जेल से) प्रयागराज लाया गया है। मामले में कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अतीक अहमद और भाई अशरफ को भारी सुरक्षा के बीच नैनी केंद्रीय जेल लाया गया था।

प्रयागराजः गैंगस्टर से नेता बने पूर्व सांसद अतीक अहमद को प्रयागराज की सांसद-विधायक अदालत द्वारा अपहरण के एक मामले में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाये जाने के बाद मंगलवार की शाम उसे वापस साबरमती (गुजरात) स्थित केन्द्रीय कारागार के लिए रवाना किया गया।

#WATCH | UP: Mafia-turned-politician Atiq Ahmad is being taken to Sabarmati Jail in Ahmedabad from Naini jail in Prayagraj after the court gave its sentence in a kidnapping case. pic.twitter.com/p2pzmgwY2W — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 28, 2023

इसी मामले में दोषमुक्त उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ को बरेली जेल वापस भेज दिया गया। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। नैनी जेल के वरिष्ठ अधीक्षक शशिकांत ने बताया कि खालिद अजीम उर्फ अशरफ को अदालत से ही बरेली जेल के लिए रवाना किया गया, जबकि अतीक अहमद को साबरमती जेल भेजा गया।

Police cavalcade with gangster-politician Atiq Ahmad leaves for Gujarat jail, hours after conviction in kidnapping case in UP's Prayagraj — Press Trust of India (@PTI_News) March 28, 2023

यहां की एक विशेष अदालत में अपहरण के मामले में पेश करने के लिए बरेली से लाये गये पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ को भारी सुरक्षा के बीच वापस बरेली जेल के लिए मंगलवार की शाम को रवाना कर दिया गया।

प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के करीब 17 साल पुराने मामले में अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और एक—एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी, जबकि अदालत ने अहमद के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।

#WATCH | UP: A man, Varun stands outside Prayagraj MP-MLA Court, carrying a garland of footwear. He says, "If I make Atiq Ahmed wear a garland of footwear, the Pal community and the entire lawyer community will be happy. He killed a member of the lawyer community, they will be… pic.twitter.com/qFQEEqq39B — ANI (@ANI) March 28, 2023

इस मामले में कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान उनमें से एक की मौत हो गयी थी। उल्लेखनीय है कि उमेश पाल हत्याकांड में नामजद माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ को भारी सुरक्षा के बीच सोमवार शाम नैनी केंद्रीय जेल लाया गया था।

फूलपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद को जून 2019 में तब गुजरात के साबरमती केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था, जब उत्तर प्रदेश में जेल में रहने के दौरान रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट का आरोप लगाया गया था।

Uttar Pradesh: Atiq Ahmed and other accused brought to Naini jail in Prayagraj. pic.twitter.com/vFkh3CIG2G — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 28, 2023

प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने सोमवार को बताया था कि 17 साल पुराने अपहरण (उमेश पाल) के एक मामले में आरोपियों को अदालत में पेश किया जाना है। शर्मा के मुताबिक अदालत के आदेश के तहत माफिया अतीक अहमद को (गुजरात के साबरमती जेल से) प्रयागराज लाया गया है।

#WATCH | Umesh Pal kidnapping case: Two more Police vans arrive at Prayagraj MP-MLA Court in Uttar Pradesh.



Mafia-turned-politician Atiq Ahmed has been brought here minutes back. pic.twitter.com/RTarpS4sEf — ANI (@ANI) March 28, 2023

फूलपुर का पूर्व सांसद अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से अधिक आपराधिक मामलों में नामजद है। उसे पहली बार किसी मामले में सजा सुनायी गयी है। उल्लेखनीय है कि गत 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के अगले दिन उमेश पाल की पत्नी की तहरीर पर अतीक अहमद, भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन और कई अन्य लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

#WATCH | Mafia-turned-politician Atiq Ahmed's brother Ashraf deboards police van to enter Prayagraj MP-MLA Court in Uttar Pradesh in connection with the kidnapping case in which Atiq is also an accused. pic.twitter.com/oUwgQyALCk — ANI (@ANI) March 28, 2023

