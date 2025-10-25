महाराष्ट्र के बाद अब अरुणाचल प्रदेश, IAS अधिकारी तालो पोटोम पर यौन शोषण का आरोप; युवती ने की आत्महत्या
By अंजली चौहान | Updated: October 25, 2025 12:20 IST2025-10-25T12:18:39+5:302025-10-25T12:20:49+5:30
Arunachal Pradesh: अरुणाचल प्रदेश में यौन उत्पीड़न के एक मामले ने कुछ ही घंटों में दो आत्महत्याओं के बाद आक्रोश पैदा कर दिया है। 23 अक्टूबर को, एक 19 वर्षीय युवक मृत पाया गया, जिसने एक नोट छोड़ा था जिसमें आईएएस अधिकारी तालो पोटोम और कार्यकारी अभियंता लिकवांग लोवांग पर यौन शोषण, धमकी और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया था।
Arunachal Pradesh: देश में एक के बाद एक कई वरिष्ठ नौकरशाहों से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। जिसने न्याय व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र में पुलिसकर्मी पर रेप का आरोप लगने के बाद यह मुद्दा मीडिया कवरेज में बना हुआ है वहीं, अब अरुणाचल प्रदेश से भी ऐसा एक मामला सामने आया है। जहां कुछ ही घंटों के भीतर दो आत्महत्याओं की सूचना मिलने के बाद आक्रोश पैदा कर दिया है। पहला पीड़ित, एक 19 वर्षीय युवक, 23 अक्टूबर को मृत पाया गया था। उसके सुसाइड नोट में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तालो पोटोम, जो वर्तमान में दिल्ली में पीडब्ल्यूडी के सचिव के रूप में तैनात हैं, और एक कार्यकारी अभियंता लिकवांग लोवांग पर यौन शोषण, धमकी और मानसिक यातना का आरोप लगाया गया है।
विस्तृत नोट में, मृतक ने लिखा: "मेरी मौत का कारण तालो पोटोम (आईएएस) है। अगर उन्होंने मुझे इस पद पर भर्ती नहीं किया होता, तो मैं आत्महत्या नहीं करता। उनके कारण, मैंने जो कुछ भी किया, और अब जीने का कोई रास्ता नहीं बचा है।"
कथित तौर पर नोट में हेरफेर, टूटे हुए वित्तीय वादों और कथित तौर पर एचआईवी से संक्रमित होने के बाद परित्याग का वर्णन किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 194 के तहत निरजुली पुलिस स्टेशन में अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया।
मामला तब और तूल पकड़ गया जब मृतक के पिता ने पोटोम और लोवांग पर आत्महत्या के लिए उकसाने, यौन शोषण और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी में कहा गया है: "सुसाइड नोट में स्पष्ट रूप से श्री तालो पोटोम, आईएएस, और श्री लिकवांग लोवांग का नाम लिया गया है, जो उसे निराशा और मौत की ओर धकेलने के लिए ज़िम्मेदार हैं।"
इसमें आगे आरोप लगाया गया है कि पोटोम ने पीड़ित को संविदा के आधार पर एमटीएस के पद पर नियुक्त करने के बाद, उस पर भ्रष्ट विभागीय कार्यवाहियों के लिए दबाव डाला और बाद में उसका यौन शोषण किया। परिवार ने सुसाइड नोट को "मृत्यु पूर्व बयान" बताया और कॉल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक संचार सहित सबूतों को सुरक्षित रखने की मांग की।
प्राथमिकी में कहा गया है, "मृतक के परिवार और शुभचिंतकों ने एक ऐसी जान गंवाई है जो सत्ता में बैठे लोगों की असहनीय क्रूरता के बिना बच सकती थी।"
अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि "कोई भी, चाहे वह कितना भी बड़ा या शक्तिशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है।"