अरुणाचल प्रदेश: खाई में ट्रक, तिनसुकिया के 14 लोगों की मौत और 7 घायल

Arunachal Pradesh: तिनसुकिया जिले के आयुक्त स्वप्निल पॉल ने बताया कि राज्य के पूर्वी हिस्से में स्थित अंजॉ जिले के हयूलियांग-चागलागम रोड पर यह घटना हुई।

तिनसुकियाः अरुणाचल प्रदेश में एक ट्रक के खाई में गिर जाने से उसपर सवार असम के तिनसुकिया जिले के कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है जबकि सात अन्य लोग लापता हो गए हैं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। तिनसुकिया जिले के आयुक्त स्वप्निल पॉल ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि राज्य के पूर्वी हिस्से में स्थित अंजॉ जिले के हयूलियांग-चागलागम रोड पर यह घटना इस सप्ताह के शुरु में हुयी थी। उन्होंने कहा, ‘‘हमे आज पूर्वाह्न करीब 11 बजे सूचना मिली कि अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले में एक वाहन खाई में गिर गया, जिसके बाद हमने पुष्टि के लिए अंजॉ और तेजू के जिला आयुक्तों से संपर्क किया।’’ पॉल ने कहा, ‘‘पुलिस के दोनों अधिकारियों ने बताया कि बचाव दल ने अब तक 14 शव बरामद किए हैं और एक व्यक्ति जीवित था जबकि सात अन्य लोग अब भी लापता हैं।’’

उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए तिनसुकिया से क्षेत्राधिकारी और पुलिस कर्मियों की एक टीम को पड़ोसी राज्य भेजा गया है। तिनसुकिया के आयुक्त ने कहा, ‘‘वे तेजू पहुंच गए हैं और दो-तीन घंटे के भीतर हम अधिक जानकारी दे पाएंगे।’’ घटनास्थल की ओर रवाना हो रहे तिनसुकिया क्षेत्राधिकारी जयदीप राजक ने बताया कि यह स्थान दूरस्थ है।

घटनास्थल पर पहुंचने के बाद ही सटीक जानकारी मिल पाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘शुरुआती जानकारी के अनुसार ये मजदूर हयूलियांग में निजी ठेकेदार के लिए एक परियोजना में काम कर रहे थे। वे एक डंपर में यात्रा कर रहे थे जो सड़क से लगभग 1,000 फीट गहरी खाई में गिर गया। बचाव अभियान जारी है।’’

तिनसुकिया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मयंक कुमार ने बताया कि जिले के 22 मजदूर अरुणाचल प्रदेश में एक छात्रावास के निर्माण के लिए गए थे। उन्होंने कहा, ‘‘वे गिलपुकरी चाय बागान के धेलाघाट निवासी थे। डंपर में सवार 22 लोगों में से 21 की मौत हो चुकी है।’’

कुमार ने बताया कि श्रमिकों में से एक बुधेश्वर दीप ने किसी तरह खाई से निकल बुधवार सुबह अपने रिश्तेदारों को फोन किया। इसी फोन से परिजनों को घटना की जानकारी मिली। दीप के अलावा मृतकों तथा लापता समेत 18 मजदूरों की पहचान हो चुकी है, जो राहुल कुमार, सोमिर दीप, अर्जुन कुमार, पंकज मानकी, अजय मानकी, बिजय कुमार, अभोय भूमिज, रोहित मानकी, बीरेंद्र कुमार, अगोर तांती, धीरेन छत्रिय, रोजोनी नाग, दीप गोवाला, रामसेबक सूना, सोनाटन नाग, संजय कुमार, करण कुमार और जुनाश मुंडा हैं।

