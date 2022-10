ट्विटर पर विराट कोहली की गिरफ्तारी की उठी मांग, स्टार क्रिकेटर के प्रशंसक ने की रोहित शर्मा के समर्थक की हत्या, जानें पूरा मामला

Highlights घटना मंगलवार, 11 अक्टूबर की है जब एक पार्टी में दोनों प्रशंसकों के बीच क्रिकेट पर चर्चा हो रही थी। रोहित शर्मा के फैन पी विग्नेश ने विराट कोहली का मजाक उड़ाया जिसके बाद धर्मराज नाम के शख्स ने उसकी हत्या कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों दोस्त थे।

चेन्नईः स्टार क्रिकेटर विराट कोहली शनिवार सुबह से ही ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। हैशटैग #ArrestKohli के साथ उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मामला दरअसल यह है कि विराट कोहली के एक प्रशंसक को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के प्रशंसक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों खिलाड़ियों को लेकर उनके प्रशंसकों में तीखी बहस हो गई जिसके बाद ये घटना घटी। गौरतलब बात है कि दोनों दोस्त थे।

रिपोर्ट्स के अनुसार, तमिलनाडु के अरियालुर जिले से एक शख्स को अपने दोस्त की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दोनों के बीच क्रिकेट को लेकर बहस हुई जिसके बाद आरोपी एस. धर्मराज ने पी विग्नेश की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि एस. धर्मराज विराट कोहली और उनकी आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का बड़ा समर्थक है और वहीं दूसरी ओर पी विग्नेश टीम इंडिया के वर्तमान कप्तान रोहित शर्मा का फैन था।

घटना मंगलवार, 11 अक्टूबर की है। एक पार्टी में दोनों के बीच क्रिकेट पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान रोहित शर्मा के फैन पी विग्नेश ने IPL टीम RCB और विराट कोहली का मजाक उड़ाया। विग्नेश द्वारा मजाक उड़ाने के बाद धर्मराज का काफी गुस्सा आया और उसने शराब की बोतलें और क्रिकेट के बल्ले से दोस्त पर ही हमला कर दिया जिसके कारण विग्नेश की मौत हो गई।

#ArrestKohli Trends after Virat Fan Murders Rohit Sharma Supporter in Tamil Nadu. Dharmaraj, murdered his friend, Vignesh, who supported #MI and #RohitSharma , after alleged provocation from the latter. pic.twitter.com/r3WAMTBSCW

This is the biggest problem in india. I don't understand why people are killing each other for someone who does not even know them.



Just trolling is okay but what is the necessity of doing such activities.



Totally shameless.......No words left.#ArrestKohli#T20WorldCuppic.twitter.com/XYJOjLVaLN