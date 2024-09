इंदौर में आर्मी अफसरों के साथ लूट, महिला मित्र से गैंगरेप! 2 आरोपी गिरफ्तार

Highlights इंदौर से 50 किलोमीटर दूर हुई वारदात जहां, 2 आर्मी अफसरों के साथ लूट महिला मित्र के साथ गैंगरेप, एसपी हितिका वासाल ने बताया

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से 50 किलोमीटर दूर से एक दिल दहलाने वाली खबर आ रही है। जहा 2 ट्रेनी अफसरों में शामिल एक महिला और एक पुरुष ट्रेनी अधिकारी के साथ आठ लोगों ने मारपीट की और इस दौरान एक महिला के साथ गैंगरेप भी किया। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार में ले लिया और 6 की तालाश जारी है। मौके पर जब जानकारी के बाद पुलिस पहुंची तो मौके पर आरोपी सब भाग गए।

दरअसल, मेजर रैंक के 2 अधिकारी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले स्थित महू आर्मी कॉलेज में प्रशिक्षण लने के लिए पहुंचे। मंगलवार रात करीब 2.5 बजे दोनों अफसरों ने किराए पर कार मंगवाई और 2 महिला मित्रों के साथ जाम गेट की ओर घूमने चले गए। कार छोटी जाम समीप फायरिंग रेंज में खड़ी की और आपस में बातचीत करने लगे।

इतने में अचानक 8 बदमाश पिस्टल, चाकू और डंडे लेकर आए और कार को चारों तरफ से घेर लिया। सैन्य अधिकारियों और युवतियों के साथ मारपीट कर रुपए, पर्स लूट लिए और उनके साथ मारपीट की। इस बीच मौजूद एक अधिकारी ने गैंगरेप की आशंका जताई है।

MP | A young #ArmyOfficer of #MhowInfantrySchool along with his friend was assaulted by 7-8 unknown assailants & one of their two women friends was allegedly #raped, states an #FIR. Indore Rural SP Hitika Vasal says, "Police received information yesterday that 4 people visited… pic.twitter.com/OFYBTp3ysL