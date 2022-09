Ankita Bhandari Murder: सीएम धामी ने घटना को बताया जघन्य, कहा- दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा, आरोपियों को ले जा रहे पुलिस वाहन में तोड़फोड़

Highlights हत्या से पहले आरोपियों ने अंकिता भंडारी को सुनसान जगह पर ले जाकर शराब पिलाई इसके बाद आरोपियों ने शराब के नशे में हत्या कर उसका शव नहर में फेंक दिया गया हालांकि पुलिस को अभी भी अंकिता भंडारी के शव की तलाश है

Ankita Bhandari Murder: अंकिता भंडारी हत्याकांड में लक्ष्मणझूला पुलिस ने मुख्य अभियुक्त वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित सहित 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बीते 5 दिनों से गुमशुदा चल रही अंकिता भंडारी मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार हुए आरोपियों ने पहले अंकिता भंडारी को सुनसान जगह पर ले जाकर शराब पिलाई और फिर शराब के नशे में हत्या कर उसका शव नहर में फेंक दिया गया। हालांकि पुलिस को अभी अंकिता के शव की तलाश है।

वहीं इस हत्याकांड को लेकर स्थानीय लोगों में बड़ा आक्रोश है। आक्रोशित ग्रामीणों ने रिजॉर्ट तोड़फोड़ करते हुए आग लगाने की कोशिश की। यहां तक कि ग्रामीणों ने पुलकित आर्य को कोर्ट ले जा रही पुलिस की गाड़ी को रोककर उसमें तोड़फोड़ की, इसके साथ ही आरोपियों की भी पिटाई की गई।

#WATCH | Rishikesh, Uttarakhand: Locals gheraoed Police vehicle that was carrying the accused in #AnkitaBhandari murder case earlier today. They also thrashed the accused.



Police tweeted that the three confessed to having pushed her into a canal after a dispute and she drowned. pic.twitter.com/VToUUhYX4o