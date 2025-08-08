Nagpur: शराबी पिता की मौत से गुस्साए व्यक्ति ने बदला लेने के लिए लूट लीं 8 शराब की दुकानें
By रुस्तम राणा | Updated: August 8, 2025 20:18 IST2025-08-08T20:18:39+5:302025-08-08T20:18:39+5:30
नागपुर: शराब की लत के कारण अपने पिता की मौत से नाराज़ होकर, महाराष्ट्र के नागपुर में एक व्यक्ति ने शराब की दुकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और कम से कम आठ शराब की दुकानों से चोरी की।
31 जुलाई को, शहर के एक बार में चोरी की एक घटना दर्ज की गई, जिसमें शिकायतकर्ता ने दावा किया कि चोरी 40,000 रुपये की थी। चोर की चोरी में 36,000 रुपये नकद और सिगरेट के पैकेट भी शामिल थे।
बार मालिक नीलेश देवानी द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद, इलाके के सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान की गई। उसकी पहचान राजा खान के रूप में हुई। कुछ साल पहले अत्यधिक शराब पीने के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से वह बार और शराब की दुकान के मालिकों के प्रति गुस्से में था।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जाँच की और सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा कि चोर नाटा कद का था और उसने शटर उठाया और अंदर घुस गया। फिर हमने उसे पकड़ लिया और उससे पूछताछ की।"
पुलिस अधिकारी ने आगे कहा, "जब हमने उससे पूछताछ की, तो उसने बताया कि उसके पिता की शराब पीने की वजह से मौत हो गई थी और उसके पिता अक्सर शराब की दुकानों और बार में जाते थे। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए, वह बार से चोरी करता है। उसने स्वीकार किया कि उसने अन्य शराब की दुकानों और बार को भी निशाना बनाया था।"
विडंबना यह है कि पूछताछ के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि चोर अब गांजे का आदी हो गया है।