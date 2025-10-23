Andhra Pradesh: 14 साल के लड़के ने 20 रुपये के लिए ब्लेड से काट दिया सहपाठी का गला, खुद को भी घायल किया
By रुस्तम राणा | Updated: October 23, 2025 15:05 IST2025-10-23T15:05:46+5:302025-10-23T15:05:46+5:30
Andhra Pradesh Crime News:आंध्र प्रदेश में एक 14 वर्षीय लड़के ने 20 रुपये न देने पर अपने सहपाठी का गला ब्लेड से काट डाला। नौवीं कक्षा का यह किशोर कथित तौर पर घटना के दौरान शराब के नशे में था। ये किशोर आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के एक आदिवासी खेल स्कूल में पढ़ते थे। घायल छात्र अब खतरे से बाहर है और उसके गले पर पाँच टांके लगाए गए हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अपने सहपाठी का गला काटने के बाद, उसने पुलिस की गिरफ़्तारी के डर से अपना गला भी काटने की कोशिश की। इसके अलावा, आरोपी को मामूली चोट आई और उसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। दोनों छात्र अराकू घाटी स्थित एक स्पोर्ट्स स्कूल में पढ़ते थे। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि आरोपी किशोर शराब समेत बुरी आदतों का आदी है।
कैसे हुई क्राइम की ये वारदात?
बुधवार (22 अक्टूबर) को आरोपी किशोर शराब पीकर अरकू गाँव में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र अपने छह सहपाठियों पर पड़ी। उसने उनसे 20 रुपये मांगे। जब उन्होंने मना किया, तो उसने उनमें से एक पर हमला कर दिया और ब्लेड से उसका गला काट दिया। बाद में, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के डर से उसने उसी ब्लेड से अपना गला काटने की कोशिश की।
स्कूल प्रिंसिपल ने कहा, "सौभाग्य से, उसकी नसों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, क्योंकि घाव ज़्यादा गहरा नहीं था। डॉक्टरों ने कहा है कि वह खतरे से बाहर है। हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।" अराकू वैली पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर गोपाल राव ने कहा कि जाँच पूरी होने के बाद आरोपी को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया जाएगा।