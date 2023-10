Andhra Pradesh Police: थाने से पिस्तौल और कारतूस लाकर पत्नी और दो बेटियों को मारा, आंध्र प्रदेश पुलिस में तैनात 55 वर्षीय हेड कांस्टेबल ने खुद को भी उड़ाया, जानें सुसाइड नोट में क्या लिखा

Highlights पुलिस ने बताया कि निजी कारणों के चलते पुलिसकर्मी ने घटना को अंजाम दिया। कडप्पा 2 टाउन थाने में शिकायत दर्ज करने का काम करते थे। थाने से एक पिस्तौल व कुछ कारतूस अपने साथ घर ले गए।

Andhra Pradesh Police: आंध्र प्रदेश पुलिस में तैनात 55 वर्षीय एक हेड कांस्टेबल ने अपनी पत्नी और दो बेटियों की कथित रूप से गोली मारकर हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, मामला बृहस्पतिवार सुबह सामने आया और पुलिस ने 1993 बैच के पुलिसकर्मी के घर से एक सुसाइड नोट बरामद किया है।

पुलिस ने बताया कि निजी कारणों के चलते पुलिसकर्मी ने घटना को अंजाम दिया। कडप्पा उपसंभागीय पुलिस अधिकारी मोहम्मद शरीफ ने बताया, ''मृतक पुलिसकर्मी का नाम वेंकटेश वरलु है और वह कडप्पा 2 टाउन थाने में शिकायत दर्ज करने का काम करते थे।

Police head constable shoots wife, two daughters to death; kills self in Andhra Pradesh