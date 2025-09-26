VIDEO: स्कूल के किचन में उबलते दूध के बर्तन में गिरी बच्ची, इलाज के दौरान मौत; दिल दहला देने वाला CCTV वायरल
By अंजली चौहान | Updated: September 26, 2025 14:19 IST2025-09-26T14:18:09+5:302025-09-26T14:19:58+5:30
Andhra Pradesh Video: मृतक की पहचान स्कूल में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत कृष्णा वेणी की बेटी अक्षिता के रूप में हुई है। घटना वाले दिन, कृष्णा वेणी ड्यूटी पर आते समय अपनी बच्ची को साथ ले आई थीं। जब वह अपने काम में व्यस्त थीं, तो बच्ची अक्षिता पास में ही खेल रही थी। तभी बच्ची गर्म कंटेनर के पास पहुँच गई और गलती से उसमें गिर गई।
Andhra Pradesh Video: आंध्र प्रदेश के अनंतपुर स्थित अंबेडकर गुरुकुल स्कूल में बिल्ली के साथ खेलते समय 17 महीने की एक बच्ची गलती से उबलते दूध के बर्तन में गिर गई, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना शनिवार, 20 सितंबर को हुई, जब अक्षिता नाम की बच्ची अपनी माँ के साथ स्कूल की रसोई में गई थी। वीडियो में दिख रहा है कि अक्षिता एक बिल्ली का पीछा करते हुए रसोई में वापस आती है, लड़खड़ाते हुए गर्म दूध के बर्तन में गिर जाती है और अपने चारों ओर भाप उठते हुए खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करती है।
उसकी माँ, कृष्णा वेणी, उसे तुरंत बाहर निकालने के लिए दौड़ी, और बच्ची को अनंतपुर सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उसे कुरनूल सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया गया। चिकित्सकीय प्रयासों के बावजूद, अक्षिता ने दुर्घटना में गंभीर रूप से जल जाने के कारण दम तोड़ दिया।
వేడి పాలలో పడి చిన్నారి మృతి— Telangana Nestham (@TNestham) September 26, 2025
అనంతపురం జిల్లాలో విషాదకర ఘటన.
కొర్రపాడు గురుకుల పాఠశాలలో పిల్లలకు సిద్ధం చేసిన వేడి పాలలో ప్రమాదవశాత్తు పడిపోయిన 16 నెలల అక్షిత మృతిచెందింది. కొర్రపాడు గురుకుల పాఠశాలలో ఈ ఘటన జరిగింది.#Anantapur#ChildDeath#HotMilkAccident#SchoolTragedypic.twitter.com/MsFiilcGP5
