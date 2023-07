Andhra Pradesh: 45 बारातियों से भरी बस नहर में गिरी, सात की मौत और कई घायल, देखें वीडियो

Highlights आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (एपीएसआरटीसी) की बस एनएसपी नहर में गिर गई। पांच महिलाओं, एक पुरुष और छह साल की एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। नहर में गिरने से पहले बस एक खंभे से भी टकराई।

दारसीः आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में सोमवार देर रात बारातियों को ले जा रही एक बस के नहर में गिर जाने से उसमें सवार सात लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, दारसी के बाहरी इलाके में यह हादसा उस समय हुआ, जब लगभग 45 बारातियों से भरी आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (एपीएसआरटीसी) की बस एनएसपी नहर में गिर गई।

पुलिस ने बताया कि इस हादसे में बस में सवार पांच महिलाओं, एक पुरुष और छह साल की एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। प्रकाशम जिले की पुलिस अधीक्षक (एसपी) मल्लिका गर्ग ने बताया कि एपीएसआरटीसी बस का चालक विपरीत दिशा से आ रही एक निजी बस से टकराने से बचने की कोशिश में वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा, जिससे एपीएसआरटीसी बस नहर में जा गिरी।

#WATCH | Andhra Pradesh: Seven dead, several injured after a bus plunged into Sagar canal in Prakasam district. Rescue operation underway. pic.twitter.com/64Ptd1aomc

गर्ग के अनुसार, नहर में गिरने से पहले बस एक खंभे से भी टकराई। उन्होंने बताया कि हादसे में बच गए बस चालक ने कहा कि बस के स्टीयरिंग ने काम करना बंद कर दिया था और ब्रेक भी फेल हो गए थे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि एपीएसआरटीसी बस के चालक ने दो पुल में से एक को पार करने के बाद उस समय वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जब सामने से एक निजी बस अचानक उसकी लेन में आ गई।

उन्होंने बताया कि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे में मौतों का कारण दम घुटना था, क्योंकि जो लोग आगे की सीटों पर बैठे थे, वे पीछे के हिस्से से उनके ऊपर गिरे अन्य यात्रियों का वजन नहीं सह पाए। पुलिस अधीक्षक के अनुसार, हादसे में बचे बस चालक, खलासी और अन्य यात्री खिड़कियों के शीशे तोड़कर वाहन से बाहर निकले।

#WATCH | Andhra Pradesh: Praksam SP Malika Garg says, "The bus was moving towards Kakinada from Podili for a marriage reception. The bus lost control after hitting a concrete wall and plunged into the canal. Seven people lost their lives while several passengers got injured...." pic.twitter.com/Zj5lV2becS