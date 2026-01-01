कमरे के अंदर पत्नी ज्योति की गला घोंटकर हत्या और फिर पति जय प्रकाश ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जबरन प्रवेश के कोई निशान नहीं
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 1, 2026 20:33 IST2026-01-01T20:31:06+5:302026-01-01T20:33:04+5:30
Anand Parvat: प्रारंभिक जांच से प्रतीत होता है कि व्यक्ति ने कमरे को अंदर से बंद कर पहले पत्नी की गला घोंटकर हत्या की और बाद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
नई दिल्लीः दिल्ली के मध्य क्षेत्र स्थित आनंद पर्वत इलाके में 44 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कथित हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, बुधवार शाम करीब 5:26 बजे पीसीआर पर सूचना दी गई जिसके बाद मामले का पता चला। नाय बस्ती स्थित एक मकान में संदिग्ध स्थिति की पीसीआर पर जानकारी दी गई थी। सूचना देने वाले की पहचान मृतक के साले के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि एक कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे स्थानीय लोगों की मौजूदगी में तोड़ा गया।
कमरे के अंदर 37 वर्षीय महिला का शव फर्श पर पड़ा मिला, जबकि व्यक्ति का शव छत से फंदे पर लटका हुआ था। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान जय प्रकाश और उसकी पत्नी ज्योति के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि परिजनों के अनुसार जय प्रकाश पिछले कई वर्षों से अवसाद से पीड़ित था।
पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, "प्रारंभिक जांच से प्रतीत होता है कि व्यक्ति ने कमरे को अंदर से बंद कर पहले पत्नी की गला घोंटकर हत्या की और बाद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।" अपराध टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए।
पुलिस ने बताया कि कमरे में जबरन प्रवेश के कोई निशान नहीं मिले हैं और अब तक कोई प्रत्यक्षदर्शी सामने नहीं आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। साथ ही, मृतक के चिकित्सीय रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है तथा परिजनों और पड़ोसियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।