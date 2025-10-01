14 वर्षीय अनाथ लड़की के साथ 26 वर्षीय चाचा ने कई बार किया बलात्कार, बीमार पड़ने और मासिक धर्म न आने के बाद अस्पताल ले जाया गया तो उड़े होश
अमरावतीः आंध्र प्रदेश के अमरावती में 14 वर्षीय अनाथ लड़की के साथ उसके 26 वर्षीय चाचा ने कथित तौर पर कई बार बलात्कार किया जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आरोपी प्रवीण फरार है और पुलिस ने कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना करीब चार महीने पहले हुई थी जब नाबालिग विजयवाड़ा के पास प्रवीण और उसकी पत्नी के साथ रह रही थी। उस समय बलात्कार की घटना से अनजान, लड़की वहीं रहती रही।
बीमार पड़ने और मासिक धर्म न आने के बाद, उसे एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने पुष्टि की कि वह चार महीने की गर्भवती थी, जिसके बाद प्रवीण की पत्नी और चिकीत्सीय कर्मचारी ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। अधिकारी ने कहा, "अनाथ होने के कारण लड़की की कमजोर स्थिति का फायदा उठाते हुए प्रवीण ने उसका फायदा उठाया।"
अधिकारी ने कहा, "हमने आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें तैनात कर दी हैं क्योंकि वह फरार है। हम उसे जल्द से जल्द पकड़ लेंगे।" पुलिस ने प्रवीण के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(2)(एफ), 64(2)(एम) और 65(1) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा छह के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है।