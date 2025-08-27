घर में झगड़ा और गई जान?, पत्नी लखराजी चौहान और बेटी अमिता ने लाठी-डंडे से पीट-पीट कर पति राम अंजोर को मार डाला

August 27, 2025

अमेठीः पुलिस उपाधीक्षक अखिलेश बर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

Highlightsपुलिस हत्यारोपी मां-बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।लखराजी चौहान और बेटी अमिता ने लाठी-डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी।

अमेठीःउत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में बुधवार को एक महिला ने अपनी बेटी की मदद से अपने पति की हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि गौरीगंज थानाक्षेत्र के चंदईपुर गांव में रहने वाले राम अंजोर (55) की उसकी पत्नी लखराजी चौहान और बेटी अमिता ने लाठी-डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच काफी समय से किसी बात को लेकर विवाद था। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस हत्यारोपी मां-बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस उपाधीक्षक अखिलेश बर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

