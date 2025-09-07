13 वर्षीय दलित लड़की के साथ 24 वर्षीय युवक ने किया रेप, अश्लील वीडियो बनाया और किसी को बताने पर वायरल की धमकी

Highlights आरोप है कि युवक ने किशोरी का अश्लील वीडियो बनाया। पीड़िता के पिता ने शनिवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

Amethi: अमेठी जिले के शुकुल बाजार क्षेत्र के एक गांव में एक दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने दर्ज कराई गई शिकायत के हवाले से रविवार को यहां बताया कि शुकुल बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की 13 वर्षीय दलित लड़की के साथ गत शुक्रवार एक युवक (24) ने दुष्कर्म किया।

उन्होंने बताया कि आरोप है कि युवक ने किशोरी का अश्लील वीडियो बनाया और वारदात के बारे में किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। हालांकि लड़की ने घर लौटने पर अपनी मां को घटना के बारे में बताया, उसके बाद पीड़िता के पिता ने शनिवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

शुकुल बाजार थाने के प्रभारी निरीक्षक अभिनेश कुमार ने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ दलित अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, साथ ही पीड़िता की चिकित्सकीय जांच भी कराई जा रही है।

