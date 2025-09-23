Aligarh Accident: कैंटर और ट्रक में टक्कर, आग में जिंदा जले 4 लोग, देखिए वीडियो

By सतीश कुमार सिंह | Updated: September 23, 2025 09:22 IST2025-09-23T09:16:18+5:302025-09-23T09:22:21+5:30

पुलिस, दमकल विभाग और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गए है। घायलों को वाहनों से निकाला गया। आग पर काबू पा लिया गया।

Highlightsगाड़ियों का हाल देखकर आप हादसे की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं।लोगों जान बचाने को भागने लगे।हादसे के बाद सड़क पर अफरातफरी मच गई।

अलीगढ़ःउत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक कैंटर और एक ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है। ग्रामीण SP अमृत जैन ने कहा कि हमें सूचना मिली कि गोपी पुल पर 2 वाहनों में टक्कर हो गई है और दोनों वाहनों में आग लग गई है। पुलिस, दमकल विभाग और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गए है। घायलों को वाहनों से निकाला गया। आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद सड़क पर अफरातफरी मच गई। लोगों जान बचाने को भागने लगे। गाड़ियों का हाल देखकर आप हादसे की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं।

