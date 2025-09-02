शादी का झांसा देकर 7वीं कक्षा की छात्रा से यौन उत्पीड़न, प्रधानाचार्य शकील अहमद अरेस्ट

Highlights आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सेवा से निलंबित कर दिया गया है।

Aligarh: अलीगढ़ जिले के एक सरकारी जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य को सातवीं कक्षा की एक छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि तालिबनगर गांव के सरकारी स्कूल की छात्रा ने प्रधानाचार्य शकील अहमद पर शादी का झांसा देकर अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया है।

पुलिस क्षेत्राधिकारी राजीव द्विवेदी ने कहा कि पुलिस ने शनिवार को लड़की के परिवार से शिकायत मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई की और उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) राकेश कुमार ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद अहमद को सेवा से निलंबित कर दिया गया है।

