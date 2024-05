अजमेर मौलवी हत्याकांड: यौन उत्पीड़न से तंग आकर छह नाबालिगों ने की थी मौलाना की हत्या, मस्जिद में साथ ही रहते थे, पुलिस ने किया खुलासा

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 13, 2024 11:51 AM

Next

पुलिस ने बताया कि नाबालिगों ने ताहिर के खाने में नींद की गोलियां मिला दीं और फिर उसे लाठियों से पीटा। पुलिस ने बताया कि बाद में उन्होंने पुलिस को सूचित किया कि तीन नकाबपोश लोग मस्जिद में घुस आये और मौलवी पर हमला कर दिया।

(फाइल फोटो)