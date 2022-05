JNU कैंपस में एक आइसा कार्यकर्ता ने महिला के साथ किया यौन शोषण, मामले में जेएनयू ने कुछ भी कहने से किया इन्कार, जांच के दिए गए आदेश

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 29, 2022 07:45 AM

इस पर बोलते हुए पीड़ित महिला ने कहा, ‘‘आरोपी ने पीड़िता को उसकी मर्जी के बिना अनुचित रूप से छूआ और पीछे से उसे जबरन पकड़ लिया। पीड़िता को उसके सहपाठियों के माध्यम से उसे बदनाम करने तथा उसकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने की साजिशों के बारे में भी बताया जा रहा है।’’

