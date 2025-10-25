फार्महाउस पर ‘शराब पार्टी’, पार्टी में 70 लोग, 13 अफ्रीकियों समेत 15 लोग नशे में, विदेशी शराब की 51 बोतलें और 15 हुक्का बरामद

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 25, 2025 21:30 IST2025-10-25T21:29:44+5:302025-10-25T21:30:25+5:30

Ahmedabad: अधिकारी का कहना है कि शिलाज क्षेत्र में स्थित फार्महाउस पर शुक्रवार देर रात छापेमारी की गयी तथा कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लगभग 70 लोगों में 13 अफ्रीकियों समेत 15 लोग नशे में पाए गए जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

Ahmedabad 'Liquor party' farmhouse 15 out of 70 people including 13 Africans were drunk 51 bottles of foreign liquor and 15 hookahs recovered | फार्महाउस पर ‘शराब पार्टी’, पार्टी में 70 लोग, 13 अफ्रीकियों समेत 15 लोग नशे में, विदेशी शराब की 51 बोतलें और 15 हुक्का बरामद

सांकेतिक फोटो

Highlightsपार्टी के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 20 हो गई।बरामद किए, जो गुजरात में प्रतिबंधित हैं।आयोजन एक केन्याई छात्र ने किया था।

Ahmedabad:गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद के बाहरी इलाके में एक फार्महाउस पर छापा मारा और एक पार्टी के दौरान शराब पीने के आरोप में 13 अफ्रीकी नागरिकों समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया तथा बाद में पांच और लोगों को भी पकड़ लिया। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी का कहना है कि शिलाज क्षेत्र में स्थित फार्महाउस पर शुक्रवार देर रात छापेमारी की गयी तथा कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लगभग 70 लोगों में 13 अफ्रीकियों समेत 15 लोग नशे में पाए गए जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

अहमदाबाद (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमप्रकाश जाट ने संवाददाताओं को बताया कि दो शराब तस्करों और फार्महाउस मालिक समेत पांच अन्य लोगों को शनिवार तड़के गिरफ्तार किया गया, जिससे इस पार्टी के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 20 हो गई।

जाट ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह शराब पार्टी गुजरात के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे अफ्रीकी विद्यार्थियों के सम्मेलन के नाम पर आयोजित की गयी थी जबकि राज्य में शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध है।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में शराब की उपलब्धता के बारे में गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिसकर्मियों ने पास खरीदे और सामान्य कपड़ों में अतिथि के रूप में कार्यक्रम स्थल पर गये। पुलिस अधीक्षक ने कहा, ‘‘एक विशेष सूचना के आधार पर, पुलिस टीम ने शहर के शिलाज इलाके में एक फार्महाउस पर छापा मारा और 13 अफ्रीकी नागरिकों समेत 15 लोगों को नशे की हालत में पकड़ा।

ये अफ्रीकी नागरिक गुजरात विश्वविद्यालय समेत राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं।’’ जाट ने बताया कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारत में बनी विदेशी शराब की 51 बोतलें और 15 हुक्का (विशेष रूप से बने तंबाकू मिश्रण को पीने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पाइप) बरामद किए, जो गुजरात में प्रतिबंधित हैं।

पुलिस अधीक्षक का कहना है कि ज्यादातर विदेशी विद्यार्थी केन्या के हैं जबकि कुछ कोमोरोस, मेडागास्कर और मोज़ाम्बिक के भी हैं। जाट ने बताया कि बाद में पांच अन्य लोग पकड़े गये जिनमें दो स्थानीय शराब तस्कर अनंत कपिल और आशीष जडेजा और फार्महाउस मालिक मिलन पटेल भी शामिल हैं। उन्होंने बताया,‘‘यह पार्टी अफ्रीकी विद्यार्थियों के लिए थी और इसका आयोजन एक केन्याई छात्र ने किया था।

इस कार्यक्रम के पास की कीमत 700 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक थी। पार्टी की आड़ में फार्महाउस में शराब पार्टी का आयोजन किया गया था। हालांकि, छापेमारी के दौरान हमें कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला।’’ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों पर आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में गुजरात मद्य निषेध अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

Web Title: Ahmedabad 'Liquor party' farmhouse 15 out of 70 people including 13 Africans were drunk 51 bottles of foreign liquor and 15 hookahs recovered

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :crime news hindiPoliceGujaratक्राइम न्यूज हिंदीगुजरात