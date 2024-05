आगरा: लिव-इन पार्टनर को डराने के लिए महिला रेलवे ट्रैक पर कूदी, ट्रेन से कटकर हुई मौत

By मनाली रस्तोगी | Published: May 29, 2024 10:35 AM

यह घटना सोमवार रात के आसपास हुई जब रानी नाम की एक महिला अपने लिव-इन पार्टनर किशोर के साथ तीखी बहस में शामिल हो गई और कथित तौर पर उसे डराने के लिए रेलवे ट्रैक पर कूद गई।

