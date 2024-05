Agra Rape Crime Case: 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा से रेप, स्कूल शिक्षक ने लड़की को देर रात आवास पर बुलाया और, बाह में भी किशोरी के साथ चलती कार में दुष्कर्म

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 12, 2024 11:54 AM

Agra Rape Crime Case: जैतपुर पुलिस थाने के प्रभारी तरुण धीमान ने बताया कि घटना मंगलवार की है जब शिक्षक ने लड़की को देर रात अपने आवास पर बुलाया था।