त्रिपुराः बाइक पर बैठी थी पत्नी?, पीछे से पति पर डाला तेजाब
By सतीश कुमार सिंह | Updated: August 21, 2025 12:22 IST2025-08-21T12:05:39+5:302025-08-21T12:22:14+5:30
पश्चिम त्रिपुरा जिले में एक महिला ने मोटरसाइकिल चला रहे अपने पति पर तेजाब डाल दिया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
अगरतालाः पश्चिम त्रिपुरा ज़िले में पत्नी ने मोटरसाइकिल पर बैठे अपने पति पर तेज़ाब फेंक दिया। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि हालत खराब है। पति की पहचान शिबाजी देबबर्मा के रूप में हुई है। पेशे से किसान है और उसे चेहरे और गर्दन पर जलने के निशान के साथ जीबीपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि उसकी हालत स्थिर है।
सिधाई थाने की प्रभारी अधिकारी (ओसी) हिमाद्री सरकार ने बताया, "शिबाजी देबबर्मा अपनी पत्नी सुमित्रा देबबर्मा के साथ बुधवार को बाइक से चांदपुर की ओर जा रहे थे। अचानक सुमित्रा ने अपने पति पर तेज़ाब डाल दिया। तेज़ दर्द के कारण उन्होंने बाइक रोक दी और नीचे उतर गए।" पुलिस ने कहा कि इस घटना में पेशे से किसान शिबाजी देबबर्मा का चेहरा और गर्दन झुलस गया, जिसके बाद उन्हें गोविंद बल्लप पंत (जीबीपी) अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर है।
उनकी पत्नी ने फिर से उन पर और तेजाब डालने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों के वहां पहुंचने के कारण वह ऐसा नहीं कर सकी। व्यक्ति को तुरंत जीबीपी अस्पताल ले जाया गया।" प्रभारी अधिकारी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि महिला घरेलू हिंसा की शिकार थी और शायद इसी वजह से उसने पति पर तेजाब फेंका।
उन्होंने कहा, "पीड़ित की ओर से अब तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है, क्योंकि उसका इलाज किया जा रहा है। हम घटना पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। हमने तलाशी ली और ऐसा प्रतीत होता है कि तेजाब हमले के बाद महिला फरार है।"