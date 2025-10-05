रॉन्ग नंबर से शुरू हुआ अफेयर, मसीदुल के लिए पति को छोड़ भागी सोनम; 2 साल बाद कुएं से मिला कंकाल

UP News: उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक महिला के लापता होने के दो साल बाद एक खौफनाक हत्या का मामला सुलझ गया है। एक गलत नंबर डायल करने से शुरू हुए प्यार का खौफनाक अंत ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। यह अपराध दो संदिग्धों की गिरफ्तारी और शुक्रवार को एक कुएँ से उसका कंकाल मिलने के बाद सामने आया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "यह सब फरवरी 2023 में शुरू हुआ जब सोनम नाम की महिला ने गलती से एक ग़लत नंबर डायल कर दिया, जिसका जवाब मसीदुल नाम के एक व्यक्ति ने दिया। दोनों के बीच बातचीत हुई और फिर वे रोज़ाना बात करने लगे। सोनम और मसीदुल, जो शादीशुदा थे, दोनों के बीच दोस्ती हुई जो जल्द ही एक गुप्त प्रेम प्रसंग में बदल गई।"

मसीदुल हरदोई में रहता था जबकि सोनम का पति उत्तर प्रदेश से बाहर काम करता था। अधिकारी ने कहा, "सोनम 6 अगस्त, 2023 को लापता हो गई, जिसके बाद उसके ससुर ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। हालाँकि, छह अधिकारियों द्वारा जाँच के बावजूद दो साल तक उसका पता नहीं चल सका।"

इस साल जून में, एएसपी (पूर्वी) नृपेंद्र ने मामले को फिर से खोलने का आदेश दिया। स्थानीय सीओ संतोष सिंह ने 3,000 कॉल रिकॉर्ड की जाँच की और एक ऐसा नंबर देखा जो सोनम से सिर्फ़ एक बार जुड़ा था।

सिंह ने बताया, "यह नंबर पुलिस को गुजरात ले गया, जहाँ पता चला कि दूरसंचार कंपनी ने उस नंबर को किसी और को आवंटित कर दिया था, क्योंकि उसका पिछला उपयोगकर्ता उसे बंद कर चुका था। पुलिस को पता चला कि यह नंबर पहले मसीदुल का था, लेकिन उसका एक रिश्तेदार उसका इस्तेमाल कर रहा था। उसी रात, सोनम का कॉल मसीदुल को आया।"

जाँच में पता चला कि सोनम के लापता होने के बाद, वह मसीदुल के साथ छिपकर रहने लगी थी। दंपति पहले दिल्ली चले गए, लेकिन बाद में हरदोई लौट आए और मसीदुल के घर पर रहने लगे।

सिंह ने बताया, "8 अगस्त, 2023 को सोनम का मसीदुल से झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने अपने भाई शमशीदुल और पिता अयूब के साथ मिलकर सोनम की हत्या कर दी और उसका शव कुएँ में फेंक दिया।"

समशीदुल और अयूब को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मसीदुल फरार है। शमशीदुल और अयूब से पूछताछ के बाद पुलिस कुएँ और कंकाल तक पहुँची। पुलिस ने बताया कि सोनम ने मसीदुल पर शादी का दबाव डाला था, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ।

एक अधिकारी ने बताया, "अयूब और शमशीदुल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सोनम के कपड़े, चप्पल और हेयर क्लिप (कुएँ से) बरामद कर लिए गए हैं।"

