बेटा तेज आवाज में गाना मत बजाओ?, 50 वर्षीय दर्जी बिहारी लाल ने किया मना तो नौवीं छात्रों ने चाकू घोंपकर मारा

Highlights बिहारी लाल ने नाबालिगों के समूह को शोर मचाने और तेज आवाज में संगीत बजाने से टोका। पुलिस ने बताया कि नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया गया है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

नई दिल्लीः उत्तर-पश्चिम दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में नए साल के दिन तेज आवाज में संगीत बजाने और शोर मचाने से मना करने पर नाबालिगों के एक समूह के साथ हुए विवाद में 50 वर्षीय दर्जी की छुरा घोंपकर कथित तौर पर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, इस मामले में एक नाबालिग को पकड़ा गया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। मृतक की पहचान शास्त्री नगर इलाके में दर्जी का काम करने वाले बिहारी लाल के रूप में हुई है। यह घटना एक जनवरी को हुई थी।

पुलिस सूत्र ने बताया कि विवाद उस समय शुरू हुआ जब बिहारी लाल ने नाबालिगों के समूह को शोर मचाने और तेज आवाज में संगीत बजाने से टोका। सूत्रों के अनुसार, इस दौरान कहासुनी बढ़ गई और गुस्से में आकर एक नाबालिग, जो कक्षा नौवीं की पढ़ाई छोड़ चुका है, ने बिहारी लाल पर चाकू से हमला कर दिया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि झड़प के दौरान उसके एक साथी अरुण ने भी कथित तौर पर पीड़ित को लात मारी। घायल बिहारी लाल को बाबू जगजीवन राम मेमोरियल (बीजेआरएम) अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया गया है।

वारदात में इस्तेमाल हथियार भी उसके कब्जे से बरामद कर लिया गया है। दूसरा आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में आदर्श नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर रही है और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

