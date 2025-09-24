Highlights Acid Attack: मेरठ में महिला पर फेंका तेजाब, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश जारी...

मेरठ जिले के लोहिया नगर क्षेत्र में एक महिला पर तेजाब फेंकने की घटना सामने आयी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) विपिन ताडा ने बुधवार को बताया कि मंगलवार रात करीब साढ़े सात बजे 38 साल की एक महिला अस्पताल जाने के लिये घर से निकली थी। इसी दौरान एक युवक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में तेजाब लेकर उसका पीछा करता रहा।

लोहिया नगर स्टैंड पर आटो का इंतजार कर रही महिला पर उसने पीछे से तेजाब फेंका। इस घटना में महिला के हाथ झुलस गए। उन्होंने बताया कि घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गया। स्थानीय लोगों ने घायल महिला को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जहां से उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। एसएसपी ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। इसके लिये नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चार टीमें गठित की गई हैं जो विभिन्न स्थानों पर दबिश दे रही हैं।

